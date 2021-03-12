РИАМО - 12 мар. С начала года 47 муниципальных земельных инспекторов из 16 городских округов Подмосковья прошли тестирование на знание законодательства и практических основ работы, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Тестирование муниципальных земельных инспекторов Подмосковья проводится для проверки знаний и умений, которые необходимы для качественного выполнения профессиональных обязанностей в сфере контроля за использованием земли. Ежегодно под проверку попадают земельные инспекторы округов, где плановые показатели по осмотрам и проверкам не выполняются в полном объеме», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Он отметила, что с каждым годом уровень квалификации специалистов повышается. В помощь инспекторам разработаны методические рекомендации по осуществлению муниципального земельного контроля.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил важность проведения проверки профессиональных знаний инспекторов в области земельного контроля.

«Муниципальный земельный инспектор является представителем контрольных органов, которые следят за тем, чтобы землепользователи на территории Подмосковья исполняли земельное законодательство и использовали землю добросовестно», - отметил Разин.

Он подчеркнул, что для правильного исполнения своих обязанностей земельный инспектор должен знать нормативно-правовой аспект своей работы и его реализацию на практике.