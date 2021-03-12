РИАМО - 12 мар. Новый распределительный пункт и прокладка кабельных линий поможет обеспечить электрическими мощностями административный корпус Научного центра имени М. П. Чумакова, который строится в ТиНАО столицы, и реконструированную лабораторию, сообщает пресс-служба компании «Россети Московский регион».

В феврале было объявлено о регистрации третьей отечественной вакцины от Covid-19. Ее создали ученые Научного центра имени М. П. Чумакова – одного из ведущих институтов в области медицинской вирусологии, обладающего собственным биотехнологическим производством.

«Научный центр находится в новой Москве. Сейчас он запитан от подстанции «Внуково» компании «Россети Московский регион». В ближайших планах – строительство нового административного здания и реконструкция лабораторного корпуса», - говорится в сообщении.

Для надежного электроснабжения института энергетики введут в работу распределительный пункт 10 кВ и проложат от подстанций 110 кВ «Передельцы» и 220 кВ «Чоботы» 9,8 км кабельных линий 10 кВ.

Работы по строительству сетевой инфраструктуры будут завершены до конца марта. По итогам мощность технологического присоединения потребителя увеличится на 5 МВт.

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12 МАРТА

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