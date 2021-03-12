РИАМО - 12 мар. Школа и детский сад могут появиться в Ленинском городском округе, Мособлархитектура выдала два градостроительных плана земельных участков, где запланированы к реализации данные объекты, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно выданным ГПЗУ в поселке Битца Ленинского округа на земельном участке площадью чуть более 12 тысяч квадратных метров запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 325 мест», - сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Он добавил, что в поселке на участке площадью порядка 26,5 тысяч квадратных метров планируется возвети общеобразовательную школу на 1150 мест.

По его словам, реализация данных объектов предусмотрена госпрограммой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры в 2024-2025 годах». Начало строительства запланировано в 2022 и 2023 годах соответственно.

Гордиенко уточнил, что с начала этого года было выдано около 1,8 тысячи ГПЗУ для объектов нежилого назначения, из них порядка 3% - под социальные объекты.

Услуга по подготовке и регистрации градостроительного плана земельного участка в Подмосковье доступна на сайте.