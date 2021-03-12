РИАМО - 12 мар. В честь празднования Дня частных охранных агентств в Подмосковье прошло совещание с представителями данных организаций, представителей ЧОПов поблагодарили за хорошую работу в регионе, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Сотрудничество ГУРБ Московской области с частными охранными организациями способствует обеспечению антитеррористической безопасности охраняемых объектов и делает регион более защищенным», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

Совещание было посвящено повышению эффективности оказания охранных услуг в Московской области. На нем обсудили актуализацию взаимодействия с контрагентами, партнерами, отраслевыми компаниями-лидерами, а также отметили важность обеспечения локализации предприятий и регистрации компаний.

Также поднимались проблемы налогообложения в данной сфере. Некоторые ЧОПы не уведомляют налоговые органы о создании новых обособленных подразделений в Подмосковье.

Кроме того, представителей ЧОПов поздравили с профессиональным праздником и поблагодарили за службу, ответственное отношение к делу, мужество и постоянную готовность приди на помощь жителям Подмосковья.