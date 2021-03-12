РИАМО - 12 мар. В Москве ветеринары смогли спасти нутрию, у которой развился сильный абсцесс, животное собирались усыпить, сообщает пресс-служба комплекса социального развития столицы.

«Экзотического питомца хозяйка выкупила на звероферме. Там у зверька развился сильный абсцесс, и его собирались усыпить. Ветеринары спасли выдру», - говорится в сообщении.

Теперь нутрия живет в квартире хозяйки и поправляется.

Животное любит водные процедуры, только теперь у него вместо водоема джакузи.