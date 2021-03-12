РИАМО - 12 мар. Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил, что картофель перед приготовлением следует замочить, тогда он будет безвреден для фигуры, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в одной картошке содержится ложка сахара. Когда картофель готовится, то крахмал в нем распадается на глюкозу и воду. Вода оседает на крышке сковородки, а корнеплод становится сладким из-за глюкозы.

«Если вы эту картошку порежете, на ночь оставите в воде и на утро пожарите, то крахмал на 80% выходит, картофель становится безопасным для фигуры. Правда все микроэлементы тоже выйдут, но вкус-то будет», — отметил Ковальков.

Диетолог уточнил, что картошку можно сварить, тогда большая часть крахмала из нее уйдет в воду.

Он также напомнил, что картошка содержит витамины группы В, а еще калий, магний, фосфор, селен и многие другие микроэлементы.