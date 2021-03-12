РИАМО - 12 мар. Курс доллара вырос, а курс евро снизился, после того, как Центробанк РФ установил официальные курсы иностранных валют перед выходными, передает Федеральное агентство новостей.

«ЦБ оценил доллар в 73,5081 рубля, что на 0,85 копейки дороже ранее установленного показателя. Согласно регулятору, официальная стоимость евро составляет 87,7981 рубля. ЦБ опустил значение европейской валюты на 3,96 копейки», - говорится в сообщении.

На последней неделе заметно укрепление российской валюты. Этому способствует скорое проведения заседания совета директоров Банка России, на котором определят ключевую ставку, а также рост цен на нефть Brent.

Экономисты предполагают возможность кризиса американского доллара из-за роста цен на нефть.