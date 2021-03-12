РИАМО - 12 мар. Народную артистку РСФСР, композитора, пианистку Людмилу Лядову похоронят 13 марта на Кунцевском кладбище в столице, сообщает РИА Новости.

Лядова умерла 10 марта, композитору было 95 лет. Ранее артистку госпитализировали с коронавирусом.

«Отпевание пройдет в 11:00 в Новодевичьем монастыре, похоронят Людмилу Алексеевну на Кунцевском кладбище рядом с матерью», - сказал представитель артистки Виталий Мирошников.

Лядова написала несколько сотен песен и других музыкальных произведений, в том числе оперетты. Ее песни исполняли такие артисты, как Иосиф Кобзон, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков.

Она является заслуженным деятелем искусств РСФСР и народной артисткой РСФСР. Также Лядова была награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.