РИАМО - 12 мар. В связи с потеплением на следующей неделе ожидаются паводки, поэтому сотрудники компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» обеспечат безопасность на объектах электросетей и в случае необходимости перейдут в режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в компании «Россети Московский регион» находятся в готовности 443 бригады в составе 2291 человека и 2726 единиц спецтехники, а также 123 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 35,6 мВт.

«В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения, обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения», - говорится в сообщении.

В АО «Мособлэнерго» к весенним паводка готовы: 218 аварийно-восстановительных бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций, а также 86 электрических насосов.

Во время половодья проверят техсостояние оборудования в зонах риска. В рамках подготовки проверят насосы, спецтехнику, машины и механизмы, а также наличие аварийного резерва, готовность путей подъезда для оперативной ликвидации аварий.

Сообщить об отключениях электроэнергии и повреждениях энергообъектов можно в муниципальную единую диспетчерскую службу или в «Россети» по телефону: 8-800-220-0-220 и в АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 99-500-99.

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