РИАМО - 13 мар. Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианисткой Людмилой Лядовой состоится в субботу в столичном Новодевичьем монастыре, сообщает ТАСС.

Ранее артистку доставили в городскую больницу №52 с диагностированным коронавирусом. Позже Лядову перевели в реанимацию. Композитор скончалась 10 марта в возрасте 95 лет.

Лядова родилась в 1925 году в Свердловске, там же в 1948-м окончила консерваторию. В 1951-м была принята в Союз композиторов СССР.

За долгие годы творчества Лядова стала автором нескольких сотен работ. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков.

Лядова является заслуженным деятелем искусств РСФСР и народной артисткой РСФСР. Также была награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.​