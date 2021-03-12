РИАМО - 12 мар. В Рузском городском округе провели рейд по выявлению нелегальных таксистов, по результатам которого были задержаны три нарушителя, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В ходе проверок пресекли деятельность трех водителей, осуществляющих деятельность с нарушениями требований, предъявляемых к перевозкам легковым такси», - говорится в сообщении.

Так, у нарушителей не было разрешений на осуществление деятельности такси, они не проходили предрейсовые медосмотр и техконтроль. Также машины не были оборудованы опознавательным фонарем и цветографической схемой, в салоне не было информации для пассажиров.

В отношении водителей возбуждены административные дела, в том числе об осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения. Дела будут направлены на рассмотрение в суд.

Автомобили нарушителей изъяты и перемещены на спецстоянку до принятия решений по административным делам.