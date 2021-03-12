РИАМО - 12 мар. В столичной ВДНХ заявили, что анатомическая выставка «Мир тела» является частной и проходит в арендованном помещении, которое арендатор может использовать под любые мероприятия, сообщает РИА Новости.

12 марта на ВДНХ открылась выставка «Мир тела» (Body Worlds), которая сразу вызвала ажиотаж и шокировала многих посетителей. Так, партия «Коммунисты России» направила обращения в столичную мэрию, прокуратуру и министерство культуры с просьбой запретить работу данной выставки. В обращении было отмечено, что демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику посетителей.

«Выставка Body Worlds является частной и проходит в павильоне, находящемся в аренде. Выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Содержание выставки также определяет арендатор. В 2013 году павильон был передан в долгосрочную аренду и используется в соответствии с условиями договора», - сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Он уточнил, что арендатор может использовать павильон под офисную, музейно-выставочную и иную деятельность, которая не противоречит виду разрешенного использования земельного участка.

По его словам, решения о проведении выставок и других мероприятий принимаются арендатором самостоятельно.

В экспозиции выставки «Мир тела» представлены реальные человеческие тела и органы, которые обработаны с помощью метода полимерной пластинации. Авторы данного проекта - доктора Гюнтер фон Хагенс и Анжелина Уолли - ставят своей целью просвещение общественности об устройстве тела человека.