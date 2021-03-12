РИАМО - 12 мар. Сотрудники Госавтоинспекции задержали в столице водителя, который накопил свыше 2 тысяч административных штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Было установлено, что мужчина совершил нарушения правил дорожного движения почти на 3 млн рублей», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по столице, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В Батайском проезде сотрудники Госавтоинспекции остановили Toyota Land Cruiser под управлением 35-летнего водителя. Мужчину проверили по базам и обнаружили у него штрафы на общую сумму порядка 3 млн рублей и свыше 1 млн рублей пени. Также правоохранители выяснили, что мужчина не сдал экзамен на знание ПДД и не восстановил свое право на управление машиной по истечении срока лишения.

К автомобилю, водитель которого не хотел выходить и заблокировал двери, приехали сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Они составили все нужные документы для задержания машины и помещения ее на спецстоянку.

Общение сотрудников ДПС с автомобилистом происходило через приоткрытое окно иномарки. После нескольких требований покинуть машину решено было разбить стекло, разблокировать замки и задержать злоумышленника.

Водителя доставили в отдел полиции. В отношении нарушителя составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Суд избрал водителю меру пресечения в виде административного ареста на десять суток. Иномарка была арестована и отправлена на спецстоянку.