РИАМО - 12 мар. Полицейские задержали депутата Московской городской думы, члена политической партии «Яблоко» Сергея Митрохина за участие в несанкционированном митинге 23 января, сообщает ТАСС.

«Меня доставили в ОВД Тверского района Москвы. Полицейские заявили, что собираются привлечь меня к административной ответственности за участие в акции 23 января», - сказал Митрохин.

Он уточнил, что ему еще не сказали, по какой статье будет оформлен протокол.

Несогласованные акции прошли в российской столице и других крупных городах страны 23 и 31 января. МВД РФ и прокуратура России неоднократно призывали людей не принимать в них участие, а также предупреждали об ответственности вплоть до уголовной.