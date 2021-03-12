РИАМО - 12 мар. Сервис «Работа.ру» провел опрос среди россиян и выяснил, что 69% респондентов хотели бы сменить место работы, сообщает Nation News.

«Высок уровень недовольства в торговой и транспортной сферах. Опрос коснулся и строителей. Среди них 64% задумываются о смене рабочей сферы деятельности», - говорится в сообщении.

62% сотрудников, которые трудятся в ресторанном бизнесе и промышленном производстве, тоже хотят сменить место работы.

Меньше всего желающих менять работу в IT-сфере.

Около 28% опрошенных пожаловались на уменьшение зарплаты после перехода на удаленную работу. Однако 15% россиян наоборот рассказали о ее повышении.

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