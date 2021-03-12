РИАМО - 12 мар. «Желтый» уровень опасности погоды объявили на территории Подмосковья и Москвы до 12 часов 14 марта из-за метели, ветра до 15-17 м/с и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа РФ.

13 марта в столичном регионе прогнозируется облачная погода, небольшой снег, порывистый южный ветер, а также метель. На дорогах будет гололедица. Температура ночью - от минус 8 до минус 6 градусов, днем – от минус 1 до плюс 1 градуса.

Облачная погода, гололедица и порывистый ветер сохранятся в Москве и Подмосковье 14 марта. Ожидаются небольшие осадки, ночью температура будет минус 2-0 градусов, днем – от плюс 4 до плюс 6 градусов.

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