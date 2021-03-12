РИАМО - 12 мар. Земельный участок на Ленинградском шоссе в Клину площадью около 6 тысяч квадратных метров сдается в аренду для размещения склада, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«У земельного участка удобное расположение и хорошая транспортная доступность - он находится в 3 километрах от Ленинградского шоссе. Участок покрыт древесно-кустарниковой растительностью, какие-либо строения отсутствуют», - отмечается в сообщении.

Начальная цена ежегодной арендной платы за участок составляет около 415 тысяч рублей. Срок аренды составляет 13 лет и 2 месяца.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке «РТС-тендер» до 26 апреля. Аукцион состоится 29 апреля.