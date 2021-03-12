РИАМО - 12 мар. Общественники, которые входят в рабочий штаб по полигону ТКО «Ядрово» в Волоколамском округе, взяли пробы технической воды на выходе из установки обратного осмоса и пожарного водоема, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«Образцы были направлены в аккредитованную лабораторию, выбранную жителями округа, результаты проб участники штаба получат в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Дополнительно администрация Волоколамского округа пригласила специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО, которые в присутствии общественного контроля также взяли материал на исследование. Результаты анализов станут известны в течение недели.

Мобильная установка по очистке фильтрата была смонтирована на территории ТКО «Ядрово» 1 марта этого года. На сегодняшний день на закрытом полигоне работает система по сбору и утилизации свалочного газа.

Ранее там установили высокотемпературный факел мощностью 2,5 тысячи кубометров в час, выполнена система водоотведения поверхностного стока на южном участке полигона и завершены работы по устройству временных прудов накопителей фильтрационных стоков. Регулярно проводятся замеры ПДК вредных веществ в окрестностях полигона.

В будущем запланировано сделать рекультивацию полигона (технический и биологический этапы) с обязательной пересыпкой почвогрунтом и посадкой зеленых насаждений.

Полигон ТКО «Ядрово» был закрыт губернатором Московской области Андреем Воробьевым 15 декабря прошлого года. Все твердые коммунальные отходы, которые ранее поступали на данный полигон, перенаправлены на КПО «Храброво» в Можайском округе и КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин.