РИАМО - 12 мар. Свыше 30 прилетов и вылетов задержали и отменили в пятницу вечером в воздушных гаванях Московского региона – Шереметьеве, Внукове, Домодедове и Жуковском, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержано 14 рейсов, восемь отменили. В Домодедове девять рейсов задержано, три отменены. В Шереметьеве задержан один рейс.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.