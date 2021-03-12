РИАМО - 12 мар. Снег, метель и порывистый ветер до 15-17 м/с прогнозируется местами в Подмосковье до 10 часов 13 марта, на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал)», - говорится в сообщении.

На дороге в непогоду следует соблюдать скоростной режим, проявлять осторожность на перекрестках и около пешеходных переходов. Машины рекомендуется поставить в гараж или подальше от деревьев.

В гололедицу пешеходам следует передвигаться осторожно и наступать на всю подошву, пожилым людям необходимо использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

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