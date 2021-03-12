РИАМО - 12 мар. Полицейские задержали в Рошале мужчину, подозреваемого в педофилии, его личность удалось установить по записи камер системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что на автобусной остановке к ее внучке приставал мужчина. Полицейские изучили записи видеокамер «Безопасного региона» в указанной местности, определили и задержали злоумышленника.

«Мужчина дал признательные показания и подтвердил, что целенаправленно выслеживал несовершеннолетнюю девочку в целях демонстрации гениталий», - передает пресс-служба.

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев уточнил, что камеры и современные технологии позволяют определять владельцев автомобилей по номеру транспортного средства.

По его словам, все сотрудники полиции имеют доступ к системе «Безопасный регион» с рабочего места.

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