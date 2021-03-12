РИАМО - 12 мар. Хлеб следует покупать только в стационарных торговых точках, упаковка продукта должна быть целой и чистой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Внимательно читайте этикетку на упаковке - обязательно должна быть указана информация о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе пищевой продукции», - говорится в сообщении.

Покупателям посоветовали отдавать предпочтение хлебобулочным изделиям, которые обогащены витаминами, минеральными веществами, микронутриентами, а также в состав которых входят ржаная мука, отруби, мука грубого помола. Данная продукция восполняет от 20% до 75% от суточной потребности человека в витаминах и минеральных веществах.

За счет потребления хлеба человек почти наполовину удовлетворяет потребность организма в углеводах, на треть – в белках растительного происхождения, а хлеб из пшеничной обойной или ржаной муки практически полностью удовлетворяет потребность организма в пищевых волокнах и витаминах группы В.

Пищевая ценность хлеба определяется его калорийностью, усвояемостью и содержанием витаминов, минеральных веществ и аминокислот. Содержание витаминов в хлебе зависит от их содержания в муке. Зерно пшеницы и ржи, а значит и мука, лишены витаминов A, C и D. Чем беднее мука отрубями и частичками зародыша зерна, тем меньше в ней витаминов группы В и токоферолов.

Регулярный прием хлеба имеет и физиологический смысл. Он положительно воздействует на работу пищеварительного тракта.