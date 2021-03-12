РИАМО - 12 мар. Причиной роста цен на нефтепродукты в Минэнерго России считают заморозки и изменение индекса потребительских цен, передает РИА Новости.

Ранее биржевая цена автобензина марки «Регуляр-92» в России выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну и побила рекорд 2018 года.

«В ведомстве повышение стоимости бензина объяснили следующими причинами: изменение индекса потребительских цен, колебания оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке из-за сезонного спроса, рост спроса на топливо из-за заморозков», - говорится в сообщении.

Правительство рекомендовало сырьевым компаниям наращивать ресурсы нефтепродуктов к маю 2021 года. Повышение квоты в рамках ОПЕК+ должно этому поспособствовать.

Минэнерго совместно с ФАС приказали повысить минимальную величину продаваемого на бирже бензина до 11% и дизельного топлива - до 7,5%.

Также правительство скорректировало специальный механизм, который должен поддержать эффективность нефтепереработки и продажи бензина.

Среди стран ОПЕК+ только Россия и Казахстан решили повысить добычу нефти в этом году. Такая мера нужна для обеспечения сезонного спроса внутри страны.