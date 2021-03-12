РИАМО - 12 мар. Завершен прием заявок на конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций Подмосковья на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры в 2021 году, заявки подали 17 организаций, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Участники конкурса предложили проекты по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов в сфере музыкального искусства и народного творчества, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, а также на развитие современного искусства, творческих молодежных инициатив и поддержку арт-пространств», - передает пресс-служба.

Среди участников были уже полюбившиеся проекты, такие как: молодежный окружной конкурс «Город А», областной фестиваль Каzакi.RU, фестиваль-праздник «Пластилиновая ворона» и «Арткоммуналка-10».

Новые проекты на конкурсе: V детский фестиваль искусств «Сретение», «Страна искусных мастеров «Создание музея народной игрушки» и развитие «Центра традиционного искусства и ремесла России «Сень».

В этом году в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» для реализации творческих проектов выделили 10 млн рублей.

Итоги конкурса станут известны во втором квартале 2021 года.