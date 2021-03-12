РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Полицейские Балашихи задержали местного жителя, которого подозревают в краже мобильного телефона и аксессуаров из торгового зала магазина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя магазина на проспекте Ленина о краже мобильного телефона и аксессуаров. Сумма ущерба составила более 67 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление МУ МВД России «Балашихинское» возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.