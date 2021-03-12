12 марта на территории ВДНХ открылась выставка Body Worlds, которая сразу вызвала ажиотаж и шокировала многих москвичей. В одном из павильонов расположились настоящие органы, скульптуры из человеческих тел и даже эмбрионы. Цель авторов выставки, докторов Гюнтера фон Хагенса и Анджелины Уоллес, – продемонстрировать особенности работы человеческого организма и помочь людям жить долгой и здоровой жизнью. Тем не менее некоторые считают экспозицию неэтичной, авторов называют маньяками, а их деятельность сравнивают с нацистскими практиками. Корреспондент РИАМО поговорила с первыми посетителями выставки и узнала, почему они решили посмотреть на экспонаты, созданные из мертвецов.

Елена, 18 лет, студентка

«Я студентка медицинского колледжа, и мне было очень интересно узнать больше о том, что мы проходим – это и привело меня на Body Worlds. Я на первом курсе, и нас пока не подпускали к анатомическому материалу, а тут такая возможность! Тем более для себя я рассматривала в том числе и профессию патологоанатома. Здесь очень интересно, я бы рекомендовала всем посетить эту выставку для общего развития.

Большое впечатление на меня произвел экспонат в виде крылатого человека, где подробно показаны все мышцы и внутренние органы. Остальные экспонаты тоже очень красиво показаны и подробно описаны языком, который поймет даже человек, далекий от медицины.

Считаю, что выставлять мертвые тела в виде наглядных экспонатов куда лучше, чем если бы они гнили под землей.

Тем более, что все эти люди завещали себя после смерти науке, это распространенная практика».

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Алексей, 37 лет, работник в сфере дорожного хозяйства

«Когда я прочел о выставке в интернете – она сразу меня заинтриговала. Отрицательные реакции общественности только подстегнули любопытство.

Честно говоря, первым впечатлением был шок – слабонервным сюда путь заказан, да и в целом не каждый сможет смотреть на подобное. Здесь ты понимаешь: все люди смертны, и рано или поздно, кроме костей, от нас ничего не останется.

Подсознательно ассоциируешь себя с этими фигурами. Это вызывает ужас.

Глядя на все это, я бы ни за что не согласился завещать свое тело, чтобы его использовали для науки или для развлечения людей, а на этой выставке присутствует и то, и другое. Я не готов настолько делиться своим внутренним миром! Человек все же должен быть захоронен.

Наверное, помимо анатомии это пытались представить и с эстетической стороны, но никаких красоты или искусства я тут не вижу. По сути это те же мумии, которые хранились в музее, просто представленные в другом виде. Например, люди с нарезанными полосками плоти... Удивляет, как автору выставки все это пришло в голову. Кто-то осмелился создать, а кто-то – прийти и посмотреть.

В целом для меня это интересный опыт. Было познавательно с точки зрения анатомии, но впечатления тяжелые».

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Валентина, 25 лет, редактор

«Честно говоря, я в восторге! Обожаю всякую жуть и необычные вещи. Тут все же больше речь о науке, но экспонаты вызывают и жутковатый трепет. По фото в интернете мне представлялось, что человеческие фигуры будут скорее похожи на кукол, но вживую они действительно впечатляют. Это очень красивые работы.

Видны все мышцы, органы, плоть, а сами формы, в которых это представлено, напоминают сериал «Ганнибал», в котором расследовались необычные убийства. Была даже похожая серия, где убийца делал фигуры из мертвецов.

Я не понимаю тех, кто кричит про нацизм и «неэтичную» сторону выставки. Это образовательный проект, а все тела люди отдали добровольно. У каждого свой вкус и свои интересы, а недовольство некоторых людей – исключительно их проблемы. Я видела, как какая-то светского вида девушка в Louis Vuitton здесь с удивлением осматривалась и выглядела не особо радостной. Когда я решила спросить ее о впечатлениях через несколько минут – ее и след простыл.

Слышала, кто-то говорил, что цена в тысячу рублей – завышенная. Но я считаю, что она в чем-то даже занижена. Некоторые экспонаты здесь – настоящие арт-объекты!

Понравились экспонаты с неким налетом, как мне показалось, черного юмора. Например, статуя человека в разрезе с белой шляпой на голове.

Оказалось, что это была его предсмертная просьба – надеть на него такой аксессуар. Возможно, он был музыкантом? А еще здесь есть черные легкие курильщика, рядом с которыми стоит кружка, где вроде как осадок смол, оседавших в органах.

Еще тут есть интерактив — например, можно воспользоваться нанометром и посмотреть, как твое тело по заданной модели проецируется на экран, движется вместе с тобой. А все экскурсоводы здесь либо имеют медобразование, либо находятся в процессе его получения».

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Дмитрий, 70 лет, пенсионер

«Я прочитал про это мероприятие в газете и сразу решил прийти сюда ради познания своего организма: чтобы знать, как избежать болезней, и рассказать молодому поколению, какой нужно вести образ жизни. Выставка дает знания, как устроены и как работают наши органы, как происходит процесс старения и почему мы преждевременно умираем. Все наглядно демонстрируется.

Никакого шока и брезгливости у меня нет – это просто наука. Я сам никак не связан с медициной, но мне близка эта идея. У критиков нет даже элементарных знаний, поэтому они не осознают, что это место помогает развиваться и понять, для чего человек появился в этом мире, для чего живет и что с ним будет, если он будет вести нездоровый образ жизни.

Сделано все качественно, никаких неприятных запахов здесь нет. Мне понравился экспонат, изображающий бегущего спортсмена, потому что там показана работа мышц, а от их состояния зависит кровоснабжение наших органов и общее здоровье в том числе.

Я обязательно посоветую прийти сюда своим детям и внукам».

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Марина, 39 лет, инженер

«У меня было свободное время, и я подумала, а почему бы и не прийти? У меня был шок, когда я смотрела репортаж по телевизору: обычно сюжеты про экспозиции с живописью, а тут такое…

Проделана большая работа, мне даже сложно что-то выделить. Видно, что автор полностью посвятил себя своей работе. Он патологоанатом, я думаю, для него подобное «творчество» – бытовуха плюс личный интерес. Но не все способны как работать в этой профессии, так и смотреть на плоды такого труда.

Увиденное вживую не вызвало таких эмоций, как само знакомство с такой задумкой по ТВ. Помимо анатомической наглядности, некоторые объекты сделаны ради композиции. Слишком детально, со своей идеей…

А цена в целом адекватна для Москвы, сейчас дешевле не найдешь».

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Диана, 20 лет, студентка

«Честно говоря, я испытываю и восхищение, и ужас! Эмоции переполняют меня, хочется посмотреть буквально все. С одной стороны, это вызывает смешанные чувства. Я поражена тем, что это когда-то были живые люди, что я хожу рядом с их останками.

Хоть я не боюсь крови и кишок, но это немного пугает. Сначала я подумала, что хожу по кладбищу, но по сути это место не отдает мертвечиной.

Кроме того, это ведь уникальная возможность с точки зрения анатомии продемонстрировать людям, которые этим интересуются, как они устроены в мельчайших подробностях. Что до автора – в каждой сфере есть фанатики, а он ничего плохого не сделал.

Больше всего меня поразили настоящие эмбрионы: моя сестра как раз беременна, и я по сути могу увидеть человека, который в ней растет, причем такого же размера».

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Екатерина, 42 года, работник МФЦ

«У нас на Красной площади лежит труп, и никого это не смущает, а эта выставка несет познавательный характер, она интересна. Почему некоторые так яро поднимают вопрос этики, мне непонятно.

Люди ходят на самые разные экскурсии, даже посмотреть на кунсткамеры, чем это хуже? Раньше вообще существовали анатомические театры. Тут все экспонаты эксклюзивные и привлекают внимание. У них смоделированы действия – ныряльщица, фехтовальщик и так далее.

Цена в принципе нормальная. Здесь есть интернет-сопровождение, можно все послушать и получить ответы на свои вопросы».