РИАМО - 12 мар. Председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Игорь Брынцалов уверен, что предварительное голосование ЕР пройдет максимально открыто и конкурентно, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Единая Россия» запустила процедуру отбора кандидатов для формирования списков на выборы в Госдуму и на избирательные кампании других уровней. Процедура пройдет по максимально открытой модели, когда голосовать смогут все зарегистрированные избиратели.

«Нами накоплен большой опыт в плане проведения предварительного голосования в максимально открытой форме. Формула успеха в этом процессе достаточно проста – если участник будет работать, встречаться с избирателями, находиться с ними в постоянном контакте, аргументированно заявлять и отстаивать свою позицию, то шансы на успех у него высоки», - сказал Брынцалов.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, а затем в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме, избирателей будут верифицировать через портал госуслуг.

Брынцалов отметил, что результатом предварительного голосования должно стать выявление лидеров и формирование команды, которая сможет победить на выборах в сентябре.

В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы.