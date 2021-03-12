РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 16 марта проведет онлайн-вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Для регистрации на мероприятие, необходимо проследовать по ссылке. В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам: выдача ордера на право производства земляных работ; присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса; согласование переустройства и(или) перепланировки жилого помещения», - говорится в сообщении.

Также будут освещаться вопросы выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета; включения предложений и замечаний в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений; согласования установки средств размещения информации на территории муниципального образования Московской области.

Помимо этого, будут обсуждаться вопросы получения согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов Российской Федерации, расположенных на территории Московской области.

Обсудят еще вопрос о выдачи на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».