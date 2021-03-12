РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами городского Совета Евгением Горбатовым и Рустамом Фахрисламовым в рамках партийного проекта «Городская среда» обсудили с представителями инициативной группы микрорайона Железнодорожный проект благоустройства пруда Коровка, говорится сообщении пресс-службы парламентария.

За включение благоустройства пруда в региональную программу инициативного бюджетирования на 2021 год на портале «Добродел» проголосовало более 800 горожан. Ефимов попросил жителей все спорные вопросы обсудить в существующей группе в социальных сетях, мессенджере, если необходимо, проголосовать по каждому из пунктов.

«Мы говорим о сохранении пруда Коровка для жителей – небольшого зеленого оазиса в центре жилой застройки, где можно погулять, отдохнуть. Вы поддержали данный проект на портале «Добродел» и только вы должны определять, какие элементы благоустройства должны здесь быть», - сказал Ефимов.

По словам Горбатова, проектировщики учли, ранее высказанные пожелания жителей и внесли изменения в проект благоустройства пруда Коровка.

«Добавили домик и автомат с кормом для уток, уточнили местоположения детских площадок. Существующая ротонда у пруда будет сохранена, купол беседки подсвечен, к воде будет организовано два спуска к воде. Также на этой территории предусмотрены навес с качелями, освещение и озеленение. Сам пруд будет очищен, берега укреплены», - подчеркнул Горбатов.

Представительница инициативной группы Татьяна Юрьева озвучила дополнительные предложения от горожан: высадить саженцы деревьев крупномеров на данной территории, бетонные скамейки заменить на легкие двусторонние и предусмотреть на данной территории место для кофе-точки.

«У пруда гуляет много мам с колясками, зимой ребятишки катаются на плюшках. Неплохо было бы иметь здесь точку с горячим кофе и чаем, выпечкой», - сказала Юрьева.

Ефимов добавил, что до конца марта важно завершить все обсуждения, потому что потом на основе эскизов будут производиться расчеты проекта для дальнейшей его реализации подрядной организацией, которую определят на аукционе.

Проект благоустройства пруда Коровка для включения его в региональную программу инициативного бюджетирования на 2021 год был поддержан председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым и Ефимовым.