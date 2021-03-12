РИАМО - 12 мар. В Москве возбуждено уголовное дело после нарушения правил эксплуатации теплохода, который перевозил пассажиров по замерзшей Москве-реке без соответствующих разрешений, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года на пассажирском теплоходе по указанию индивидуального предпринимателя была осуществлена речная прогулка с 96 пассажирами на борту.

«Судно не имело свидетельство о ледовой классности, предоставляющей допуск к эксплуатации судна в условиях наличия льда на водном пути. Кроме того, отсутствовало согласование мероприятий по обеспечению безопасности движения в акватории реки Москвы», – говорится в сообщении.

В условиях ледовой обстановки и установленной седьмой категории внутренних водных путей речная прогулка создавала реальную угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).