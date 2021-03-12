РИАМО - 12 мар. КАМАЗ выпустил первый в России экологичный и вместительный электробус-«гармошку», его планируют протестировать в столице, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Для Москвы современный вместительный транспорт - важнейшее условие улучшения экологической обстановки. В ближайшее время мы начнем тестирование новой модели электробуса для того, чтобы поездки в городе стали еще быстрее и удобнее», - сказал заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Новые автобусы рассчитаны на 135 пассажиров. В них имеется 48 сидячих мест.

«Мы очень гордимся, что стали пионерами в развитии электробусов. Очень скоро новые машины отправятся в Москву для испытаний», — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Такие электробусы планируют запустить на самых загруженных маршрутах.

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