РИАМО - 12 мар. Суд в Подмосковье признал 33-летнего москвича виновным в убийстве по найму и незаконном обороте оружия, его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«Собранные следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему москвичу», - сообщает пресс-служба.

В августе 2019 года к злоумышленнику обратилась супруга его компаньона и предложила ему убить ее мужа за 50 миллионов рублей. Москвич согласился, однако для исполнения задуманного привлек своего знакомого, который был готов убить человека за 3 миллиона рублей.

В сентябре того же года обвиняемый вместе с соучастником, от «услуг» которого он позже отказался, купили переделанное самодельным способом огнестрельное оружие, а также боеприпасы и накладную бороду. Супруга передала злоумышленнику деньги, чтобы тот купил и установил «датчик движения» на автомобиль мужа.

В начале декабря жена убедила супруга поехать вместе с обвиняемым к шаману, чтобы «снять порчу». Убийство мужчины произошло в салоне автомобиля в городском округе Домодедово: ему выстрелили в голову и он умер на месте.

Чтобы узнать это, следствие провело сложную работу. Неочевидные условия совершения преступления, а также длительные судебные экспертизы осложняли расследование. Доказательства и заключения легли в основу обвинения. В отношении других участников данного дела заведены отдельные уголовные дела.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.