РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В городском округе Мытищи средняя толщина льда на водных объектах сельских территорий составляет от 28 до 40 сантиметров, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники подразделения ГИМС продолжают проводить замеры толщины льда на водоемах Московской области. Средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет 31 сантиметр.

«В деревне Подрезово толщина льда на Клязьминском водохранилище, по данным службы МЧС, составляет 40 сантиметров. В деревне Сорокино толщина льда на Пироговском рукаве Клязьминского водохранилища составляет от 28 до 33 сантиметров. В деревне Новосельцево на Клязьминском водохранилище - от 28 до 33 сантиметров», - говорится в сообщении.

В Подмосковье вызывают опасность 25 мест на водоемах в 18 городских округах, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 сантиметров. Об этом проинформированы ЕДДС городских округов в целях доведения информации до населения городских округов Московской области.

Задействовано в патрулировании водных объектов 107 единиц техники и 353 работника поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.