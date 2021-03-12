РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Для учеников школы музыкального воспитания в микрорайоне Дружба городского округа Мытищи провели мастер-класс по приготовлению блинов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Воспитанники школы готовятся к проводам зимы. Ребята самостоятельно изготовили символические куклы Масленицы. А вот для приготовления блинов потребовались помощники, которыми и выступили представители мытищинского отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

«Все мы готовимся к празднованию широкой Масленицы с блинами. В этой школе в любви и заботе растут дети, которые уже многое умеют, но любой опыт не будет лишним. Хочу пожелать им и всем юным мытищинцам счастья, хорошей весны, бодрого настроения и крепкого здоровья», - сказал депутат совета депутатов горокруга, член фракции «Единая Россия» Алексей Чуев.

Молодогвардейцы устроили для воспитанников школы настоящий мастер-класс. По завершении мероприятия Чуев за чашкой чая пообщался с коллективом школы, обсудив текущие вопросы.

«Впрочем, и сами ребята справлялись с выпечкой весьма достойно. Блеснул своим кулинарным мастерством и Алексей Чуев, который ловко орудовал кухонным инструментом под уважительные взгляды молодежи», - уточняется в материале.