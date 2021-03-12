РИАМО - 12 мар. В подмосковном Реутове возобновились работы по завершению строительства 16-го корпуса в жилом комплексе «Новокосино-2», его подрядчиком стала ГК «Гранель», сообщил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«При поддержке президента Российской Федерации, правительства Московской области, фонда дольщиков Подмосковья и наблюдательного совета фонда ДОМ.РФ был определен механизм достройки 16-ого корпуса в ЖК «Новокосино-2». На сегодняшний день уже произведены все конкурсные процедуры, отыграны контракты на достройку, определен подрядчик – ГК «Гранель». Коллеги уже начинают приступать к подготовительным строительным работам на площадке и завершают необходимые технические предписания», - сказал Каторов.

Глава Реутова отметил, что в 2022 году почти 1,5 тысячи дольщиков получат ключи от своих квартир.

«1380 граждан получат ключи от новых квартир в ЖК «Новокосино-2», общая площадь которых составляет более 60 тысяч квадратных метров. На завершение строительства объекта выделено 2,8 миллиарда рублей, работы идут по графику», - добавил Каторов.

В настоящее время на стройплощадке убран строительный мусор, откачана вода из подземного паркинга. Все проектно-изыскательские работы, геодезические и экологические экспертизы завершены.