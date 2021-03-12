РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В Балашихе в рамках партийного проекта «Единой России» «Старший брат» прошел мастер-класс на площадке общественной приемной в онлайн формате, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

На этот раз посмотреть прямую трансляцию мастер-класса можно было в одном из самых популярных международных приложений Instagram. В ходе почти получасового общения участники мастер-класса узнали много полезной информации, касающейся правильной подготовки к предстоящему походу на природу.

«Тема достаточно актуальная. За окном весеннее солнце, хочется поехать и отдохнуть с семьей на природе, но погода еще преподносит сюрпризы и достаточно коварна. Поэтому очень важно правильно подобрать одежду и обувь для того, чтобы на природе не замерзнуть, сохранить здоровье и комфортно провести время», - сказал координатор проекта «Старший брат» в Балашихе Александр Евсюткин.

На мастер-классе он продемонстрировал несколько вариантов теплых курток и шапок для разных погодных условий, а также модель сапог - легких, мягких и не стесняющих движений. Они сделаны из материала ПВХ с рельефной подошвой. В них удобно ходить по льду, по лесу, по твердым поверхностям.

Подобные занятия в рамках партпроекта «Старший брат» проходят в Балашихе с периодической регулярностью. Следующий мастер-класс по туризму планируется провести уже на следующей неделе. Также участники, присоединившиеся к прямому эфиру, смогут в режиме онлайн задать свои вопросы.

Проект «Старший брат» направлен на социализацию и обеспечение досуговой деятельности подростков из малообеспеченных и многодетных семей путем проведения регулярных занятий в дружных спортивных коллективах, где им будут прививать привычки уважения к старшим и систематическим занятиям спортом.