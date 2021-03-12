РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Люберецкое управление социальной защиты населения приглашает люберчан старшего возраста присоединиться к областному онлайн-фотоконкурсу «Смех, да и только», посвященному Дню смеха, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Конкурс пройдет в период с 15 марта по 1 апреля 2021 года.

«Принять участие могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет проживающие в Московской области. Один участник предоставляет 1 конкурсную работу (1 фотографию)», - говорится в сообщении.

Конкурсные фотоработы оцениваются по следующим номинациям: «Мордашки», «Танцуй, пока молодой», «Веселая семейка», «Нелепый случай», «Угораздило…», «Явился – не запылился», «Супер-пупер», «Шут гороховый», «Большому куску рот радуется!», «Красота спасет мир», «Топ, топ, топает малыш».

Конкурсные работы необходимо выслать не позднее 28 марта на электронную почту: odincso@yandex.ru. 1 апреля состоится объявление результатов фотоконкурса и награждение победителей.