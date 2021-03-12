РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Управление социальной политики администрации муниципалитета информирует о режиме работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 15 по 21 марта в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Пункты будут работать 15 марта в МЦ «Марусино» с 10:00 до 17:00. 16 марта в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» с 11:00 до 19:00, в ТУ «Малаховка» с 16:00 до 21:00, в МЦ «Марусино» с 10:00 до 17:00. 17 марта пункты начнут работу в ТЦ «Светофор» с 11:00 до 19:00, в ТЦ «Торговые ряды» с 11:00 до 19:00, в МЦ «Марусино» с 10:00 до 17:00, в ТУ «Малаховка» с 16:00 до 21:00, в МФЦ с 11:00 до 19:00», - говорится в сообщении.

18 марта пункты в «Леруа Мерлен» работают с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» с 11:00 до 19:00, «Активное долголетие» с 10:00 до 12:00, в МЦ «Марусино» с 14:00 до 18:00. Пункты будут работать 19 марта в МФЦ с 11:00 до 19:00, в МЦ «Марусино» с 14:00 до 18:00.

20 марта начнут свою работу в «Леруа Мерлен» с 12:00 до 20:00, в ТЦ «Орбита» с 11:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» с 11:00 до 19:00, в ТЦ «Текстиль-профи» с 11:00 до 19:00, в МЦ «Марусино с 14:00 до 17:00, в ЖК «Люберцы» с 11:00 до 19:00, в МФЦ с 11:00 до 19:00, в ТУ «Малаховка» с 11:00 до 15:00.

21 марта пункты будут работать в ТЦ «Торговые ряды» с 11:00 до 19:00, в МЦ «Марусино» с 14:00 до 17:00.

«Пройти вакцинацию в мобильном пункте может любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС. Запись не требуется», - завершается в сообщении.

Кроме того, в округе работают восемь пунктов вакцинации на базе поликлинических отделений №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 11. Записаться на вакцинацию в поликлинику можно по телефонному номеру 122, через портал госуслуг, в МФЦ и в поликлиниках.

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