РИАМО - 12 мар. Полицейский-водитель 3 отдела полиции УВД на Московском метрополитене Евгений Заикин спас человека, который вышел за ограждение Малого Каменного моста в центре столицы, сообщается на сайте УВД.

Заикин во время несения службы ехал ночью на служебной машине по Малому Каменному мосту и заметил работника городской службы, который позвал его на помощь и рассказал, что на мосту стоит человек.

«Быстро оценив ситуацию, сотрудник полиции проследовал к месту событий и увидел молодого человека, который на тот момент уже находился за ограждением и громко кричал. Не теряя ни секунды, старший сержант полиции Евгений Заикин схватил гражданина и рывком перетащил его через ограждение», - говорится в сообщении.

Полицейский убедился, что жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает, и передал его территориальному наряду для оказания квалифицированной помощи.

За проявленное мужество и добросовестное исполнение обязанностей Заикину объявлена благодарность.