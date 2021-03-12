РИАМО - 12 мар. Более 150 маршрутов «Мострансавто» проходит рядом с площадками масленичных гуляний, которые пройдут в Подмосковье 13 и 14 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Разнообразные программы для веселых проводов зимы и встречи весны запланированы в городах Московской области. Для гуляющих подготовили угощения, развлекательные мероприятия, концерты, конкурсы, мастер-классы и множество других интересных мероприятий.

«До одной из крупнейших в Подмосковье праздничных площадок на территории музея-заповедника А.С. Пушкина в усадьбе Захарово, где 14 марта выступит народная артистка России Надежда Бабкина вместе со своим ансамблем, пассажиры смогут доехать на автобусах, следующих по маршруту №17 вокзал – Клинская улица – Советская площадь – 3 микрорайон – вокзал (остановочный пункт «Институт»)», - говорится в сообщении.

Празднование Масленицы 14 марта пройдет на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. До этой площадки можно доехать на автобусах маршрута №4 Дом отдыха «Сенеж» – больничный комплекс – СЭМЗ, которые идут по укороченным рейсам (от автостанции Солнечногорска до остановки «ТЦ Выстрел»).

На Советской площади в Дмитрове праздник состоится 14 марта. Для гостей проведут мастер-классы, организуют катание на «печке» и санях. Также все желающие смогут попить чай из гигантского самовара.

До площадки можно добраться с помощью более чем 20 маршрутов. Пассажиры могут воспользоваться автобусами №10 вокзал – улица Космонавтов, №20 Дмитров – Мельчевка, №29 Дмитров – РТС – Б. Кузнецово, №36 Дмитров – Рогачево – Нижнево, №51 Дмитров – Думино и другие (остановочный пункт «Выставочный центр»).

Во время поездок в автобусах в Подмосковье пассажирам следует использовать маски или респираторы. Их нужно надевать заранее, перед посадкой в общественный транспорт, и не снимать на протяжении всей поездки.

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