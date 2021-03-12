РИАМО - 12 мар. «Яндекс.Пробки» прогнозируют сложности в движении в час-пик пятницы, сейчас движение затруднено на девяти вылетных магистралях Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас в Подмосковье движение затруднено на: Волоколамском, Пятницком, Горьковском, Носовихинском, Быковском, Новорязанском, Домодедовском, Каширском шоссе и на Октябрьском проспекте.

«Личным транспортом идеально воспользоваться ближе к 21:00, но как раз к этому времени синоптики обещают снег. Возможна метель, а на дорогах местами гололедица. Ветер усилится до 17 м/с», – передает пресс-служба.

Водителям напоминают соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными в черте города. Особенно это касается пешеходных переходов.