РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Жители городского округа Люберцы до 23 марта смогут увидеть выставку живописи «Хрупкий мир», которая открылась при поддержке «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» на текущей неделе в Люберецком МВК открылась художественная выставка «Хрупкий мир» местной художницы Инны Мормыги. Куратор партийного проекта Ильдар Невмятуллин принял личное участие в организации экспозиции. Выставка «Хрупкий мир» открыта к посещению до 23 марта по адресу: улица Звуковая, дом №3», - отмечается в сообщении.

По словам Невмятуллина, выставка живописи «Хрупкий мир» открылась в начале весны, ее главный герой – цветок.

«Мир цветов таинственный и чудесный. На представленных картинах он нежный и яркий, хрупкий и необыкновенный. В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» мы рады организовывать экспозиции местных художников для популяризации их творчества», - сказал Невмятуллин.

Он напомнил, что Инна Мормыга – люберчанка, член Союза художников Подмосковья. Она принимала участие в международном проекте «Поговорим о прекрасном», в благотворительной выставке в ФБУ «РНЦ МРиК» Минздрава России, в международном проекте «Палитра реальности – Русский мир». Работы были представлены на выставках, проходивших в Центральном доме художника, в Центральном доме журналистов, в выставочном зале АХДИ, в галереях «Авангард», «Тушино», «Меркулов», в Московской городской думе, в доме Нащокина.