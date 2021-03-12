РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В Подмосковье объявлен открытый конкурс на работы по экологической реабилитации русла реки Македонка в пределах Малаховского озера Люберец, финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области, говорится в сообщении управления по охране окружающей среды администрации городского округа Люберцы.

Малаховское озеро входит в программу губернатора «Реабилитация малых рек Подмосковья».

«Разработана проектно-сметная документация на объект «Очистка реки Македонка в границах Малаховского озера», заказчик - министерство экологии и природопользования Московской области. Данный проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Объявлен конкурс на работы по экологической реабилитации, которая предполагает более комплексный подход, чем обычная расчистка водоема», - говорится в сообщении.

Подрядчикам предстоит очистить озеро от иловых отложений гидромеханизированным способом в объеме 140 тысяч кубометров, провести биорекультивацию водоема. Кроме того, в озеро запустят более 45 тысяч мальков рыб.

Работы по экологической реабилитации водоема проведут в период с июня по декабрь 2021 года.