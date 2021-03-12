РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 12 мар. Минувшей ночью силами персонала аварийно-технической службы МУЖКП «Котельники» была ликвидирована утечка на трубопроводе отопления, обеспечивающего теплоснабжение группы жилых домов в микрорайон Ковровый, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«По факту падения давления в системе теплоснабжения указанного микрорайона специалистами предприятия был проведен внеплановый осмотр теплосети, в результате которого была обнаружена течь на трубопроводе в тепловой камере у дом 3 микрорайона Ковровый», - говорится в сообщении.

До устранения неисправности был выполнен ряд подготовительных работ, которые позволили существенно сократить срок отключения услуги, что немаловажно в условиях низкой температуры наружного воздуха.

Благодаря грамотной организации производственного процесса и слаженных действий служб предприятия, инцидент был ликвидирован в кратчайший срок в течение четырех часов с момента начала работ.

Ввиду того, что поврежденный трубопровод, построенный в 50-х годах прошлого века, имеет высокую степень изношенности, работы по его замене включены в план капитального ремонта сетей на предстоящий период.