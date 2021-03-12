РИАМО - 12 мар. За зиму дорожные службы Подмосковья выполнили рекордный объем работы за последние три года, в минувшем сезоне было вывезено 2,38 млн кубометров снега, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В зимний период для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта и пешеходов в уборке и очистке региональных и муниципальных дорог Подмосковья в среднем ежедневно было задействовано более 2,2 тыс единиц спецтехники и порядка 3,1 тыс дорожных рабочих», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что в зимний сезон было проведено 59 циклов очистки и 69 циклов противогололедной обработки проезжей части, очистка остановочных павильонов проводилась 54 раза. С начала сезона было вывезено около 2,38 млн кубометров снега - это около 198 тысяч грузовиков.

Самый продолжительный цикл обработки и очистки дорог пришелся на рекордный снегопад в феврале. Работа заняла 24 часа, в то время как стандартный цикл занимает 8 часов. Для обработки 1 км дорог было затрачено 840 кг противогололедных материалов.

В марте было проведено четыре цикла противогололедной обработки и три цикла очистки проезжей части.

Зимой снег в Подмосковье шел 44 дня, количество выпавших осадков достигло двух метров, самая низкая температура составила минус 32 градуса – рекорд за 30 лет.

Работа дорожных служб продолжается в связи с ожиданием многочисленных переходов температуры через 0. Это может стать причиной образования на дорогах гололедицы.

Свыше 4,6 тыс км опасных участков дорог обрабатывают противогололедными материалами каждый день. Особое внимание уделяется тротуарам и остановкам общественного транспорта.

Около 14,7% от месячной нормы осадков может выпасть в Московском регионе в ночь на субботу>>