РИАМО - 12 мар. Архитектурно-художественная подсветка украсила в минувшем году более 30 столичных объектов и зданий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«При монтаже подсветки специалисты установили более двух тысяч современных светодиодных энергоэффективных осветительных приборов. Они могут служить без замены до 12 лет», – сообщает пресс-служба.

Освещение подбирают таким образом, чтобы подчеркнуть и сохранить архитектурную уникальность зданий.

Среди зданий с новой подсветкой: Центральный музей вооруженных сил РФ, монумент «Покорителям космоса» на ВДНХ, храм Василия Блаженного, храм преподобного Андрея Рублева в Раменках, Кафедральный собор святых Петра и Павла, здание Российского союза промышленников и предпринимателей, храм Тихвинской иконы Божией матери в Сущеве, мемориальный комплекс «Памятник защитникам Москвы» в Зеленограде, а также здания на Никитском, Тверском, Петровском, Рождественском, Сретенском и Чистопрудном бульварах.

С 2011 года количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в городе в четыре раза. Сейчас таких объектов более двух тысяч.

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