РИАМО - 12 мар. Загруженность дорог в Москве вечером в пятницу оценивается в 7 баллов из 10 возможных, ситуация улучшится только после 20 часов, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Основные затруднения наблюдаются на северо-западе, западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Кроме того, наблюдаются сложности в движении на Третьем транспортном и Садовом кольцах.

Также загружены центральные улицы: набережные у Кремля, Бульварное кольцо, Житная, Валовая, Тверская улицы.

Пробки образовались на Кутузовском проспекте, Дмитровском и Алтуфьевском шоссе, проспекте Мира.

По прогнозу сервиса, в 19:00 ожидается снижение до 6 баллов. В 20:00 загруженность дорог уменьшится до 5 баллов.