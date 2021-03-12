РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске 19 марта на горнолыжном комплексе «Красная горка» пройдут «Пожарные покатушки», сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Подольский пожарно-спасательный гарнизон и горнолыжный комплекс «Красная горка» приглашают всех пожарных и спасателей, а также членов их семей, на пожарно-спасательные «покатушки» в боевках.

«Пожарные покатушки» состоятся 19 марта, сбор гостей в 18:00. Горнолыжный комплекс «Красная горка» находится на Гаражном проезде, 8А. Форма одежды обязательно должна быть с символикой МЧС, «Мособлпожспас», ПСЦ, СПАСОП (форменная куртка, футболка). Боевая одежда и каска приветствуются», - говорится в сообщении.