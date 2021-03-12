РИАМО - 12 мар. Московские полицейские задержали четырех жителей столицы, которые, по версии следствия, были участниками группы, занимавшейся незаконной покупкой, хранением, перевозкой и сбытом табачной продукции без маркировок в течение трех лет, сообщается на сайте «МВД медиа».

Правоохранителям удалось установить, что подозреваемые занимались организацией регулярных поставок сигарет и табачных стиков, которые должны были продаваться за рубежом и посредством магазинов беспошлинной торговли. Товар без акцизных марок доставляли в офисные, а также складские помещения столицы и Подмосковья, а после распространяли через интернет-магазины.

«В ходе проведенных обысков было обнаружено более 30 тысяч упаковок немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Также изъяты средства связи, носители информации, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что участники группы обвиняются по части шестой статьи 171.1 УК РФ. На текущий момент они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.