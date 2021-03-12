РИАМО - 12 мар. Сто человек, которые числились пропавшими без вести, были обнаружены в столичном метрополитене с помощью камер системы видеоаналитики с сентября 2020 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Умные» камеры в метро помогают вернуться домой тем, кого, казалось бы, уже нет шансов найти. Среди 100 пропавших человек оказалось 26 детей», – говорится в сообщении.

Ранее столичную систему видеонаблюдения научили распознавать лица. При помощи алгоритма, который основан на использовании нейросетей, видеозаписи с камер города проходят анализ в режиме реальном времени.

Лица на записях сканируются, после их можно сравнить с информацией в других базах данных, среди которых фотобазы правоохранительных органов.

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